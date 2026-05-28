◇プロ野球 交流戦 阪神-日本ハム(28日、甲子園球場)日本ハムの先発・福島蓮投手は、7回1失点の好投を披露しました。ここまで交流戦2連勝中の日本ハム。先発マウンドを託された福島投手は初回からヒットと四球でピンチを招き、大山悠輔選手のタイムリーを浴びます。それでも2回以降は状態を持ち直し、三者凡退の好投。これを援護すべく打線も奮起し、3回には逆転に成功します。援護をもらった福島投手は各回ヒットを浴びる場面も生