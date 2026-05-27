巨人の田中将大投手が、２８日のソフトバンク戦（東京ドーム）で今季４勝目、日米通算２０４勝目を懸けて今季本拠地初登板する。前日２７日はノックやキャッチボールなどで最終調整。「とにかくしっかり勝てるようにという気持ちで。良い投球をして、勝利につながる投球ができれば」と誓った。

同チームとの対戦は楽天時代の２３年１０月２日（ペイペイドーム）以来、約３年ぶり。通算の対戦成績は４１登板（うち先発４０、救援１）で２０勝９敗と好相性だが、慢心はない。「勝っている大半が渡米前の勝ち星。日本に戻ってきてからは打たれることが多かった。きのう（２６日）のゲームでも見たようにやはり良い選手はそろっているので、なんとか自分が相手打線を上回ることができれば」。長打を警戒しながら強力打線に挑む決意だ。

今季８登板目で初めて東京ドームのマウンドに上がる。「どの球場でも声援はいただけますけど、本拠地はぐるっと声援をもらえる。本拠地のホームアドバンテージを生かすことができれば」。

２６日に阿部前監督が辞任。不測の事態の中で登板を迎えるが「チームとしても、選手も１人１人、これまでいろいろな困難を乗り越えてみんな今があると思う。チームみんなで、この状況を乗り越えていくことが大事」と語った。