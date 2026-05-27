プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督が2026年5月25日、娘への暴行容疑で逮捕され監督を辞任したことを受け、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏がXで持論をつづった。「暴力は許されない。監督を続けることは許されない」複数報道によると、阿部前監督は東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたという。姉妹ゲンカの仲裁に入ったところ、言い返されてカッとなったとしている。26日に