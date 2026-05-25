岡山市役所 岡山市は5月25日、国際友好交流都市の韓国・プチョン市で、岡山市民が利用できる観光施設などの割引対象を拡充したことを発表しました。 新たに追加されたのは、「ウンジン・プレイドシ温泉スパ＆ウォーターパーク」などプチョン市内の4施設で、割引対象は合わせて10施設となりました。 岡山市とプチョン市は、2025年2月に「観光施設等における相互割引に関する協定」を締結していて、対象