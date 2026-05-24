フランスで開催された第79回カンヌ国際映画祭で、最優秀女優賞に輝いた俳優の岡本多緒さん（41）とヴィルジニー・エフィラさん（49）の2人と、メガホンを取った濱口竜介監督（47）が日本時間24日、授賞式後にインタビューに応じ、喜びを語りました。岡本さんとヴィルジニーさんは、共に主演した映画『急に具合が悪くなる』（6月19日公開）での演技が評価され、最優秀女優賞をW受賞。この賞を日本人が受賞するのは史上初の快挙です