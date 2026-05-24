ノッティンガム・フォレストは23日、ブラジル代表DFムリージョと2030年まで契約延長したことを発表した。現在23歳のムリージョは、2023年夏にコリンチャンスからノッティンガム・フォレストへ完全移籍で加入。初年度からセンターバックの定位置を掴むと、恵まれたフィジカルと左足から繰り出されるキックを武器にここまでクラブ通算114試合に出場。セルビア代表DFニコラ・ミレンコヴィッチと鉄板のコンビを形成し、昨季はクラ