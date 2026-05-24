秋篠宮ご夫妻は、東京都内で開催された「みどりの愛護」のつどいに出席されました。秋篠宮さまは「貴重な緑を守るとともに、新たな緑を創り出し、育んでいくためには、より多くの人びとが緑の大切さを理解し、幅広く活動に参加していくことが必要であると言えましょう」と述べられました。「みどりの愛護」のつどいは東京・葛飾区で行われ、式典では緑化事業に取り組む団体などが表彰されると、ご夫妻は大きな拍手を送られました。