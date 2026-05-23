◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京Ｄ）巨人が阪神に連敗した。初回、先頭の浅野が相手のお見合いによるラッキーな二塁打で出塁し、１死三塁の好機を作ったが、吉川の一ゴロで浅野が本塁タッチアウト。その後は村上の投球に苦戦し完封を許した。先発ウィットリーは６回途中３失点。５回の立石の中前２点適時打が決勝点となった。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。―村上を攻略できず。「いやも