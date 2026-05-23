◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京Ｄ）

巨人が阪神に連敗した。初回、先頭の浅野が相手のお見合いによるラッキーな二塁打で出塁し、１死三塁の好機を作ったが、吉川の一ゴロで浅野が本塁タッチアウト。その後は村上の投球に苦戦し完封を許した。

先発ウィットリーは６回途中３失点。５回の立石の中前２点適時打が決勝点となった。

試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。

―村上を攻略できず。

「いやもう、見ての通り。やられました」

―初回１死三塁で無得点。

「そうですね、あそこで点を取れていたら。相手のミスからだったのでね。あそこで１点取れていれば、また違った展開で試合が進んだのかなっていうのはありますしね」

―吉川の一ゴロで浅野が本塁アウト。あの場面はゴロゴー。

「一応ギャンブルスタートでね。どうしても点を取りたかったので行かせたんですけど、アウトになってしまいましたね」

―それだけ村上を打つのは難しいという作戦。

「もうその判断で、追い込まれた瞬間に、そういうサインに切り替えましたけどね。先制点絶対に欲しかったので」

―調子が上がらない打者もいる。

「長いペナントレース、ずっと調子いいバッターいませんから。そこをどう打破していくかっていうのをね、個々が考えて打破していくしかないと思うので。そこはね、反省する時間もあるでしょうし。しっかりいい時間にして、切り替えてやるしかないのでね。明日またやり返すチャンスがありますので、準備します」