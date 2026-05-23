東京SG―BR東京前半、トライを決める東京SG・コルビ＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワン1部プレーオフ（PO）は23日、東京・秩父宮ラグビー場で準々決勝1試合が行われ、東京SG（レギュラーシーズン4位）がBR東京（5位）に40―35で勝ち、準決勝に進んだ。30日に神戸（1位）と対戦する。東京SGはWTBコルビのトライなどで前半を27―10で折り返した。後半は4トライを奪われ、一時はリードを許したが、終了間際にプロップ森川のトライ