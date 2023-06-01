精神科医・和田秀樹の最新刊『60歳からの人間関係整理術』（河出書房新社）が2026年5月22日に発売された。 【画像】精神科医・和田秀樹が提唱する60歳からの人間関係 これまでに1000作近い著書を発表し、『80歳の壁』（幻冬舎新書）、『70歳が老化の分かれ道』（詩想社新書）など、数々のベストセラーを世に送り出してきた和田秀樹。 今回和田がテーマに選んだのは、人生後半戦の「人間関係の整理」。夫婦、