内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」によると、現代の日本において「育児や家事は夫婦で分担すべきだ」と考える人は約7割に上ります。しかし、その理想とは裏腹に、家庭内で孤立し、理不尽な負担を強いられている女性がいます。関東地方で暮らすハルナさん（仮名・36歳）も、手取り38万円の夫から「足りないなら君が働け」と突き放され、独身時代の貯金から家計の赤字を補填し続ける日々に絶望しています。その実態に迫ります。

「毎月赤字なのに…」夫の小遣い月6万円のために消える妻の貯金

「毎月赤字の家計を私の貯金で補填しているのに、夫は自分の小遣いを絶対に減らそうとしません」

関東地方の賃貸マンションで暮らすハルナさん（仮名・36歳）は、会社員である夫・タカトさん（仮名・38歳）と、9歳と7歳の子どもとの4人暮らしです。

タカトさんの月の手取り収入は約38万円。ハルナさんは妊娠を機に正社員を辞めて以降、安定した仕事への復帰が難しく、現在はスキマ時間を利用した単発の仕事で月に1〜3万円ほどの収入を得るのが精一杯です。世帯での手取りは約40万円になりますが、家計は常に火の車だといいます。

その大きな理由は、長男のサポート体制と、それに伴う固定費の負担にありました。長男は発達の特性上、定期的な通院や学校での細やかなフォローが必要です。通院に必須な車のローンや維持費、長男の療育費、2人の子どもの教育費などに昨今の物価高も相まって、約40万円の収入はすべて食費や日用品代などの生活費として消えてしまいます。

「育児や家事はすべて私が担っています。でも夫は週末に一人で実家に帰ったり、趣味に出かけたりして、私の休息の時間はほとんどありません」

家計に手を出さず「自腹」を切る妻、「小遣いが足りない」と愚痴をこぼす夫

そんなハルナさんをさらに苦しめているのが、不条理なお金の問題です。ここ2年ほど家計は月平均にして約4万円の赤字が続いており、不足している合計約100万円もの生活費を、ハルナさんが独身時代に貯めていた個人の貯金から補填しているのです。

「子どもたちの教育資金のために取っておいたお金が、生活を維持するためだけに消えていきます」

ハルナさんによると、タカトさんには毎月6万円の小遣いを渡していますが、それでも「足りない」と不満をこぼすといいます。実はそれだけでなく、夫が月に数回出かける際の高速代やガソリン代、たまの休日に作る料理の無駄に高い食材費、夫しか使わない有料サブスク代なども、すべて「家計の必要経費」として家族の口座から引き落とされている状態です。

小遣いとは別枠で家計を圧迫する夫の私的な支出。その一方、ハルナさん自身は家計には手を出さずに、自分の化粧品や友人とのランチ代すら、個人の貯金から捻出している状態です。

「もう私の貯金も底をつきそうなの。家計のために、少しお小遣いや趣味の引き落としを減らしてほしい」

ハルナさんが勇気を出してそう伝えても、話し合いにはなりませんでした。

「足りないなら君が働け」夫の冷たい言葉に絶望

「なぜ俺ばかり我慢しないといけないんだ。本当にお金が足りなくなって困ったら、君がもっと働けばいいだろう」

タカトさんの心ない言葉に、ハルナさんはショックを受けました。長男の対応に追われながら毎月10万円以上を安定して稼ぐことは現実的ではなく、仮に身を粉にして働いても、そのお金はすべて家計の穴埋めに消えるだけです。

「毎日フル稼働しているのに、私の貯金だけが減り続け、夫からは何の理解も得られない。最近は疲れ果ててしまって、勝手に涙が出るんです」

独身時代の貯金を補填し続けることへの不公平感と、誰にも助けてもらえない孤独感。ハルナさんは今日も一人、誰にもいえない苦しみを抱えながら家事に追われています。

データが示す家庭崩壊を招く「経済的DV」の実態

「毎日フル稼働しているのに貯金が減り続け、誰にも助けてもらえない」と嘆くハルナさんが抱える不公平感と孤独感。これらは決して個人的な被害妄想などではなく、客観的なデータに照らし合わせると「タカトさんの態度が社会の常識から逸脱している」ことが原因であると推測できます。

内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査（令和6年）」によると、「育児に対する配偶者との役割分担」において、「外部サービスを利用しながら（あるいは利用せずに）、自分と配偶者で半分ずつ分担したい」と考える人は合わせて69.5%に上っています。さらに、「育児・介護・家事に女性の方がより多くの時間を費やしていることが、職業生活における女性の活躍が進まない要因の一つだ」という意見に対して、実に84.3％もの人が「そう思う（そう思う＋どちらかといえばそう思う）」と賛同していることがうかがえます。

つまり、長男の療育を含む育児をハルナさんに100％押しつけておきながら、自分の小遣い（月6万円）や家計の赤字を見直すこともなく「困ったら妻が働けばいい」と突き放すタカトさんの態度は、現代日本の社会通念から見て「身勝手ないい分」といわざるを得ないでしょう。

さらに、内閣府の「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和6年）」においても、孤独感を抱えている人は「気軽に話せる相手がいない（24.5%）」「頼れる人がいない（21.5%）」という割合が高くなっており、タカトさんの無理解がハルナさんを孤立へと追いやっていると推測されます。

ハルナさんがご自身の貯金を崩して家族を支え、自らの出費すら自腹を切っている一方で、タカトさんが月6万円もの小遣いを受け取り「もっと働け」と要求する現在の状況は、「経済的DV（経済的虐待）」といえるのではないでしょうか。

このままタカトさんが自らの浪費を見直さず、ハルナさんの貯金に依存し続ければ、貯金が底をつくだけでなく、本来守るべきであった「子どもたちの教育資金」すらも完全にショートしてしまうのは時間の問題だと推測できます。

夫の時代錯誤な価値観と無責任な金銭感覚が、結果的に家族全体の経済的破綻を招きかねないことを、この事例とデータは警告しているといえるでしょう。

［参考資料］

内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査（令和6年）」

内閣府「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和6年）」