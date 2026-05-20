記事ポイントウルトラマンシリーズ60周年を記念したストーリー没入型ARアクション体験イベントが2026年6月5日から横浜赤レンガ倉庫周辺で開催されます新ヒーロー「ウルトラマンテオ」を含む全11か所のARフォトスポットが横浜の名所に設置されますチケット1枚2,800円（税込）で期間中何度でも体験でき、体験キット・ノベルティが付属します ウルトラマンシリーズが60周年を迎える2026年、横浜の街全体をフィールドにしたARアク