俳優の藤原紀香さんは5月18日、自身のInstagramを更新。イケメン俳優とのツーショットなどを公開し、美脚に注目が集まっています。【写真】藤原紀香の美脚「綺麗なお御足にウットリです」藤原さんは「本日公開されましたJA全農さんのYouTubeチャンネル『ゆるふわチャンネル』紀香とゆる飲み』今回のお相手は、俳優 財木琢磨さん！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は俳優・財木琢磨さんとのツーショットで、2枚目は自身のソロ