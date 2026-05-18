★今が見頃！修善寺で三大絶景巡り★ 新緑の季節を迎えた静岡県・修善寺でこの時期に見たい初夏の絶景探し！修善寺の三大絶景を1日で探し切れるか？ 【出演者】コカドケンタロウ（ロッチ）・やす子・陣内貴美子 【ご紹介させていただいた施設】★修善寺温泉街 ●Matoka●旭滝●伊豆のりまき●旬魚旬菜肴めし和●修禅寺●日枝神社●独鈷の湯●河原湯●修善寺プリン工房●竹林の小径●湯回廊菊屋