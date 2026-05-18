小さいバッグで身軽に出かけたい――。だけど、内ポケットがなかったり、収納スペースが狭かったりして、鍵やリップ、イヤホンなどの細かいものがいっつも迷子。使いたい時にスッと出せないと、焦るしイライラ……。そこで注目したのが、SNSで見かけて気になっていた無印良品「ナイロンメッシュポーチ・小」。手のひらサイズだから、小さいバッグの中でもかさばらないし、最低限の貴重品や小物をまとめるのにピッタリなんです