無印良品の星4.8ポーチ、使ってみたら高評価のワケが判明！「シンプルすぎるメッシュポーチだけど…」
小さいバッグで身軽に出かけたい――。だけど、内ポケットがなかったり、収納スペースが狭かったりして、鍵やリップ、イヤホンなどの細かいものがいっつも迷子。使いたい時にスッと出せないと、焦るしイライラ……。
そこで注目したのが、SNSで見かけて気になっていた無印良品「ナイロンメッシュポーチ・小」。手のひらサイズだから、小さいバッグの中でもかさばらないし、最低限の貴重品や小物をまとめるのにピッタリなんです！
◆結局欲しいのは、こういうシンプルすぎるポーチ
「ナイロンメッシュポーチ・小」は、小物の整理に便利なミニポーチ。商品名のとおり、ナイロン100％のハリのあるメッシュ素材が使われた“全面黒メッシュ”で、ほどよい透け感があります。特徴は……、以上。というのもこのポーチ、とにかくシンプルすぎるんです。
それなのに、ネットストアのレビューでは星4.8の高評価（2026年1月6日時点）。どうやら旅行時のスキンケアセットやコスメ、常備薬、充電器類のほかにも、エコバッグを入れるなど、さまざまなシーンで使える汎用性の高さが人気の理由のようです。結局欲しいのは、こういうシンプル過ぎるポーチなのかも！
「ナイロンメッシュポーチ・小」690円／税込
仕様・混率：本体 ナイロン100％
カラー：黒
サイズ：約10×4×12cm
重量（梱包材含む）：約20g
◆丈夫で軽い、通気性も◎！
ここからは、「ナイロンメッシュポーチ・小」を詳しく見ていきます。
素材は、パリッとした手触りのナイロン製。ギュウギュウに押し込まなければ、型崩れやシワになりにくい素材感です。
カラー展開は、黒一色。全面黒メッシュだから、中が見やすい視認性の高さに加えて、通気性がいいのも地味に高ポイント。
大きさは、縦12×横10cmの縦型で手のひらサイズ。
厚さは約4cmで角ばったところがなく、コロンとした印象。
中に入れるものによるけれど、安定感があれば自立させることも可能です。ある程度の深さがあるバッグの中では、ポーチを立てたまましまっておけると、取り出す時が楽なんですよね。
◆荷物が多い日にも響かなくて◎
ファスナーは、上からガバッと開くタイプ。
ものを入れる時はラク、一方で、取り出す時は底まで指が届きにくいことがあるかも。
スライダーにはループが付いているから開け閉めしやすく、指を引っかけて持つこともできます。
重量は約20gでとっても軽いから、荷物をできるだけ重くしたくない日にも影響が少なく済みます。
◆透けて見えるから、入れ忘れ防止にもなる
まずは、メイク直し用のコスメを入れてみました。
リップやスティックコンシーラー、アトマイザー、目薬、鏡などを縦収納できて、出し入れが楽。
中身が適度に透けて見えるから、入れ忘れ防止にも役立っています。容量も大きすぎず、小さすぎず、ちょっとした外出時のメイク直しにちょうどいいです。
◆続いて、ガジェット類を入れてみると
絡まったり、グチャグチャになったりしがちな有線イヤホンや充電ケーブルは、結んだり、無理に束ねたりしなくても余裕を持たせて収納できました。
モバイルバッテリーやACアダプタのようなボリュームのあるものも、一緒にまとめられてスッキリ。
スマホ・パソコンを快適に使いたい旅行や出張の時にも、持っていきたいですね。
プライベートで使うのはもちろん、ビジネスシーンでも浮きにくいシックで汎用性が高い黒メッシュポーチ。結局、一番使うのってこういうポーチだったりするのかも。
人に見られたくないものの収納には不向きだけれど、それ以外はたくさんのシーンで活躍してくれるはず。気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
そこで注目したのが、SNSで見かけて気になっていた無印良品「ナイロンメッシュポーチ・小」。手のひらサイズだから、小さいバッグの中でもかさばらないし、最低限の貴重品や小物をまとめるのにピッタリなんです！
「ナイロンメッシュポーチ・小」は、小物の整理に便利なミニポーチ。商品名のとおり、ナイロン100％のハリのあるメッシュ素材が使われた“全面黒メッシュ”で、ほどよい透け感があります。特徴は……、以上。というのもこのポーチ、とにかくシンプルすぎるんです。
それなのに、ネットストアのレビューでは星4.8の高評価（2026年1月6日時点）。どうやら旅行時のスキンケアセットやコスメ、常備薬、充電器類のほかにも、エコバッグを入れるなど、さまざまなシーンで使える汎用性の高さが人気の理由のようです。結局欲しいのは、こういうシンプル過ぎるポーチなのかも！
「ナイロンメッシュポーチ・小」690円／税込
仕様・混率：本体 ナイロン100％
カラー：黒
サイズ：約10×4×12cm
重量（梱包材含む）：約20g
◆丈夫で軽い、通気性も◎！
ここからは、「ナイロンメッシュポーチ・小」を詳しく見ていきます。
素材は、パリッとした手触りのナイロン製。ギュウギュウに押し込まなければ、型崩れやシワになりにくい素材感です。
カラー展開は、黒一色。全面黒メッシュだから、中が見やすい視認性の高さに加えて、通気性がいいのも地味に高ポイント。
大きさは、縦12×横10cmの縦型で手のひらサイズ。
厚さは約4cmで角ばったところがなく、コロンとした印象。
中に入れるものによるけれど、安定感があれば自立させることも可能です。ある程度の深さがあるバッグの中では、ポーチを立てたまましまっておけると、取り出す時が楽なんですよね。
◆荷物が多い日にも響かなくて◎
ファスナーは、上からガバッと開くタイプ。
ものを入れる時はラク、一方で、取り出す時は底まで指が届きにくいことがあるかも。
スライダーにはループが付いているから開け閉めしやすく、指を引っかけて持つこともできます。
重量は約20gでとっても軽いから、荷物をできるだけ重くしたくない日にも影響が少なく済みます。
◆透けて見えるから、入れ忘れ防止にもなる
まずは、メイク直し用のコスメを入れてみました。
リップやスティックコンシーラー、アトマイザー、目薬、鏡などを縦収納できて、出し入れが楽。
中身が適度に透けて見えるから、入れ忘れ防止にも役立っています。容量も大きすぎず、小さすぎず、ちょっとした外出時のメイク直しにちょうどいいです。
◆続いて、ガジェット類を入れてみると
絡まったり、グチャグチャになったりしがちな有線イヤホンや充電ケーブルは、結んだり、無理に束ねたりしなくても余裕を持たせて収納できました。
モバイルバッテリーやACアダプタのようなボリュームのあるものも、一緒にまとめられてスッキリ。
スマホ・パソコンを快適に使いたい旅行や出張の時にも、持っていきたいですね。
プライベートで使うのはもちろん、ビジネスシーンでも浮きにくいシックで汎用性が高い黒メッシュポーチ。結局、一番使うのってこういうポーチだったりするのかも。
人に見られたくないものの収納には不向きだけれど、それ以外はたくさんのシーンで活躍してくれるはず。気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi