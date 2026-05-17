アリアと同様に清々しい雰囲気の室内現在、日産自動車がラインナップする3台のEV、『アリア』、『リーフ』、『サクラ』。そのうちアリアと5日間、リーフと10日間、計2週間ほど共に過ごすことができた話、その後編である。【画像】ルミナスターコイズのボディカラーが映える！3代目となった新型『日産リーフ』全132枚アリアからリーフに乗り換えて最初に思ったのは、運転席から見た景色の違いだ。リーフはSUVというよりはハッチバ