ラッシングが3打席連続三振で見せた“苛立ち”【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「7番・捕手」で先発出場。6回に空振り三振に倒れ、3打席連続三振を喫した。ベンチに戻ったラッシングは、バットでヘルメットを叩くなど苛立ちを隠せない様子だった。2回の第1打席はチャンスで見逃し三振。1死二塁で迎え