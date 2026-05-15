「右打ちと左打ち、まずは体の特性の理解を」と高島誠氏右利きで俊足だからといって、安易に右投げ左打ちを選択してはいけない。人それぞれ体の特性があり、体の使い方によっては左打ちに“不向きになる”選手もいるという。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんが、少年野球で右打ちから左打ちに転向するケースでの重要なポイントを説明した。「右投げ左打ちに向いている選手は、切り替えができる選手