ITZYのイェジ（Yeji）とリア（Lia）が5月、ワールドツアーのため金浦国際空港を通じて日本へ出国。その空港ファッションが「韓国っぽくて可愛い」と注目を集めています。 この日の2人は、キャップとデニムを取り入れたラフなスタイルを披露。シンプルなのに洗練感のある、“頑張りすぎていないおしゃれ”な韓国ムード漂う着こなしで視線を集めました。 イェジは“ネイビーキャップ×ゆるデニム”で抜け