「木村さんがSMAPデビュー時から所属してきたレコード会社から移籍することを発表しました。移籍先はエイベックス・ミュージック・クリエイティヴの新レーベルです。’16年にSMAPが解散して以降、ファンの再結成を望む声は根強かったです。しかし、’25年1月に中居正広さん（53）が女性関係のトラブルが発端となり引退し、再結成の芽がついえました。こういった事情も影響したのでは」（音楽関係者）5月3日、木村拓哉（53）がレコ