サッカーのイングランド・プレミアリーグ戦で負傷交代した日本代表の三笘薫（ブライトン）が復帰に２か月程度かかる見通しであることが１２日、わかった。ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会開幕まで１か月を切っており、１５日に発表されるＷ杯代表メンバーの選考への影響は避けられなさそうだ。三笘は先発した９日のウルバーハンプトン戦の後半、左太もも裏を抑えてピッチに倒れ込み、途中交代した。日本代表の主力では他にも