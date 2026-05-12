【漫画】本編を読む鏡に映った自分と、映像に映った自分の違いに戸惑った経験はないだろうか？ あるいは、録音した自分の声を聞いて覚える違和感など。『あなたの正義 わたしの絶望〜その「主観」が毒になる時〜』（理系女ちゃん/KADOKAWA LifeDesign）は、自分と他人との間に生じる認識のズレをテーマにした短編集である。物語は、職場の美しい先輩に淡い恋心を抱く男性の視点から始まる。純粋なラブストーリーに見えるが、