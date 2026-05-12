クララとお日さま2017年にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロの小説『クララとお日さま』（土屋政雄・訳／ハヤカワepi文庫）を原作とした同名映画が今年2026年10月に米国で公開される。小説『クララとお日さま』はロボットを主人公としながらも、人間の心の動きを極めて繊細に描いたカズオ・イシグロの傑作小説である。主人公のクララは、向上処置と呼ばれる遺伝子編集が行われた子どものために作られたAF（人工親友