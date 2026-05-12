DeNAの山本祐大捕手、ソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手プロ野球DeNAの山本祐大捕手（27）とソフトバンクの尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）のトレードが成立し、両球団が12日に発表した。大阪府出身の山本は京都翔英高からルートインBCリーグ滋賀を経てドラフト9位で2018年に入団。近年は巧打と堅守で正捕手を担い、通算396試合で打率2割5分6厘、14本塁打、111打点。尾形は宮城県出身で福島・学法石川高