»³ËÜ¤ÈÈø·Á¡¢°æ¾å¥È¥ì¡¼¥É¡¡DeNA¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¡¥×¥íÌîµåDeNA¤Î»³ËÜÍ´ÂçÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÈø·Á¿òÅÍÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤È°æ¾åÊþÌéÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¡¢Î¾µåÃÄ¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î»³ËÜ¤ÏµþÅÔæÆ±Ñ¹â¤«¤é¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¼¢²ì¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤Ç2018Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£¶áÇ¯¤Ï¹ªÂÇ¤È·ø¼é¤ÇÀµÊá¼ê¤òÃ´¤¤¡¢ÄÌ»»396»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä5Ê¬6ÎÒ¡¢14ËÜÎÝÂÇ¡¢111ÂÇÅÀ¡£
¡¡Èø·Á¤ÏµÜ¾ë¸©½Ð¿È¤ÇÊ¡Åç¡¦³ØË¡ÀÐÀî¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç18Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿±¦Åê¼ê¤Ç¡¢25Ç¯¤Ï38»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£°æ¾å¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Çºë¶Ì¡¦²ÖºéÆÁ±É¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç21Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÄÌ»»28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤Ï11Æü»þÅÀ¡Ë