【漫画】本編を読む『浮気公認夫婦です。私たちの歪んだ結婚生活』（やまみー/竹書房）は、夫の不倫をきっかけに「お互いの浮気を認める」という独自のルールを選択した夫婦の日常を描く、センセーショナルなコミックエッセイだ。主人公・やまみーはパートと育児に追われ多忙な毎日を過ごしているが、ある日、夫の浮気が発覚する。やまみーは「別れるか離婚か」という決断を迫るが、夫はどちらも選べないと答えたため、話し合い