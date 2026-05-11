互いに浮気してもよいという選択。我慢でも離婚でもない「浮気公認」夫婦が問いかける、現代の結婚のかたち【書評】

互いに浮気してもよいという選択。我慢でも離婚でもない「浮気公認」夫婦が問いかける、現代の結婚のかたち【書評】