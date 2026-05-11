夏のインターハイと冬の全国高校サッカー選手権大会、2本の優勝旗が並んだ指宿フットボールパーク。高校年代最高峰のプレミアリーグ第7節。ここまでの6試合を3勝3分けと無敗で迎えた神村は、サガン鳥栖 U-18と対戦しました。試合が動いたのは前半19分。サガン鳥栖のフリーキックのチャンス。ゴール前に放り込まれたボールを押し込まれ、先制を許します。1点を追いかける後半22