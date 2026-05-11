助さん、格さんそれにうっかり八兵衛・・・。国民的人気の時代劇の登場人物ですが、「飛猿」としてお茶の間に親しまれた野村将希さんが老人福祉施設への慰問ツアーのため山口市を訪れました。野村将希さん「静まれ！静まれ！静まれ！静まれ！！この紋所が目に入らぬか！」山口市のデイサービスセンターを訪れたのは時代劇・水戸黄門で飛猿を演じた俳優＝野村将希さん73歳です。お年寄りの心と体を元気にしようと