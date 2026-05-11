Image: Wes Davis / Gizmodo US すっかり日常アイテムになったスマートフォンですが、一周回ってもっとゴリゴリに攻めていいアイテムだったようです。サンフランシスコで開催されたDreameの新製品発表会でそれに気付かされました。Dreameといえば、日本ではお掃除ロボのイメージが強いですが、冷蔵庫やヘアドライヤーなどいろいろなスマート家電を展開しています。そのDreameがスマートフォ