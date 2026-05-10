Image: Govee 屋外・アウトドア用のストリングライトは見栄えもよく素敵です。それがスマート照明ならなおさら便利です。しかし、設置場所がコンセントの近くに限られるのが悩みどころ。延長コードにつなげば解決はできますが、見た目も取り回しも若干スマートさに欠けたりもします。そんな問題へのひとつの答えになりそうなのが、Govee の新製品「Outdoor Solar String Lights」です。全長