憧れブランドの小物は、持つだけで自信をくれる存在。今回は、本田紗来とともに、軽やかなカラーが目を引くPRADAの「ナイロンシリーズ」をご紹介！ブルーやグリーンの遊び心あるカラーアイテムで、春コーデをもっと新鮮に楽しんでみて♡PRADAナイロンシリーズ海で回収されたプラスティック素材から作られたプラダの革新的なファブリック、Re-Nylonシリーズ。エレガンスかつ親しみやすいバッグは、どこへ行くにも一緒！遊びの