8人組グループ・B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹※高＝はしごだか、鈴木悠仁、川崎星輝※崎＝たつさき、稲葉通陽）が9日、東京・日本武道館で単独公演『B&ZAI LIVETOUR 2026 ROCKNDOL in日本武道館』を開催した。結成1年で目標として掲げた夢のステージに到達。アンコールでは涙するメンバーの姿もあり、約9000人のBaetZ（ファンの愛称）と感動を分かち合った。【写真】紙吹雪のなか、涙ながらに幸