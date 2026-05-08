石川県小松市の街が歌舞伎一色に染まります。加賀路に初夏の訪れを告げる「お旅まつり」が開幕しました。8日から石川県小松市で始まったお旅まつり。見どころは…豪華絢爛な曳山の舞台で演じられる「曳山子供歌舞伎」です。ことしの当番町は、寺町と八日市町。 このうち八日市町が披露するのは地元・安宅の関が舞台の「勧進帳」です。源頼朝の怒りをかった義経一行が、安宅の関で繰り広げる名場面。演じるのは、華やかな衣装