5月7日、主に300円で生活雑貨を販売する『3COINS（スリーコインズ）』が公式サイトで、『CUSTOM TUMBLER 一部商品の販売停止・返品返金対応について』と題した文書を公開した。

【写真】“パクリ”と指摘が集まったスリーコインズのチャーム

スリコのタンブラーに“パクリ疑惑”

「『カスタムタンブラーシリーズ』は5月4日に発売され、翌日には販売停止となっていました。5日時点では“諸般の事情”とだけ説明がされていましたが、今回公式に販売停止の理由について《ストローでの吸引ができないとのお問い合わせを多数いただいております》と販売停止の理由を明らかにしました。

これを受けて、カスタムタンブラーだけでなく、関連商品の販売も一時停止している状況です」（ライフスタイル誌編集者）

発売前から注目を集めていた商品だったこともあり、突然の販売停止には、

《これ欲しくて妹にお願いして買ってもらったのに悔しい》

《え?スリコのカスタムタンブラーもう販売停止してんの?出たばっかなのに??》

と驚きの声が上がる一方で、

《“諸般の事情”が模倣品トラブルではなく、商品自体の問題だったとはね》

《続報きてよかった。根拠のない憶測が飛び交っていたんで、、》

《mojojojo関係なくて良かった!!誰かの憶測が一人歩きして大きくなって大好きなキャラがたたかれたら嫌だなって思ってた》

《mojojojoに似てるってのは言いがかりだと思ってたんだよな〜。あれがダメなら、ひよこキャラ全部ダメになっちゃうじゃん》

という意見も寄せられた。

「本商品は“カスタム”という名のとおり、タンブラーに装着できるチャームやポーチも同時に販売され、“自分好み”にカスタマイズできることが魅力のひとつでした。

しかし、そのチャームがぬいぐるみ作家・尾崎歩美さんが手掛ける大人気のぬいぐるみ『mojojojo』に似ているとして、“パクリ疑惑”が浮上。5日時点では“諸般の事情”としか説明されていなかったので、“模倣問題が販売停止の原因では”という憶測が飛び交っていたのです。今回の正式な理由が公表されたことで、安堵したファンも多かったようですね」（前出・ライフスタイル誌編集者）

購入者にはタンブラー本体と関連商品の返品・返金対応を進めているが、大手フリマサイト『メルカリ』での出品も相次いでいるという。

「発売からわずか1日で販売停止となったことで、市場に出回っている数が少なく、その希少性から、定価の倍以上の値段でタンブラーや関連商品が出品されています。

幸いなことに、現時点では取引が成立しているケースは少なく、“出品だけ”の状態も目立っています。販売停止の理由が模倣問題ではなかった以上、“再販を待ちたい”という声も少なくありません」

再販を待つファンの期待は高まるばかりだ――。