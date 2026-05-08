6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が8日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）内「ARTIST STAGE」に登場した。【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYUTWSは、「はじめまして」「plot twist（Japanese Ver.）」「OVERDRIVE」など名曲のほか、最新ミニアルバム『NO TRAGEDY』タイトル曲「You, You」、収録曲「All the Possibiliti