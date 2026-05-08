長崎市の浜町アーケードで防火訓練が行われました。 58年前の大火災の教訓を今につなげます。 「火事だ、火事だ、火事だ」 訓練は商業施設の2階から出火した想定で行われ、浜市商店連合会のメンバーや施設の従業員など約40人が参加しました。 58年前の5月に浜町アーケードで発生した大火災では、14棟が焼け、31人がケガをしていて、その教訓を生かそうと毎年行われています。