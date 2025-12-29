新幹線車内の迷惑行為やマナー違反が問題になっている。特に、帰省客や旅行客で混雑する年末年始は注意が必要だ。乗客たちはどんな行為にイライラさせられているのか。鉄道ジャーナリストの東香名子さんが取材した――。写真＝iStock.com／FiledIMAGE※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／FiledIMAGE■ついに結論！新幹線で多いクレーム7つコロナ禍を経て、新幹線の利用水準が復活。2025年は、年末年始の新幹線などの予約数が