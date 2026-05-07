金沢市の駅西エリアで2027年末の開業を予定している1200人規模のライブホール「Zepp（ゼップ）」が7日、着工しました。壁面の一部に加賀五彩を施すなど金沢ならではの趣向で景観との調和を図ります。駅から徒歩8分 “駅西新都心”にライブホール牛田和希キャスター「上から見ると広大なスペースですね。本州の日本海側初のZeppの建設がきょうから始まりました。どんな人気アーティストがやってくるのでしょうか」金沢駅から徒歩8分