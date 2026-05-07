「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・プロアマ戦」（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）国内女子ゴルフツアーのメジャー第１戦、ワールド・サロンパス・カップ（７日開幕）のプロアマ戦が６日、会場となる茨城県つくばみらい市の茨城ＧＣ西Ｃで行われた。メジャー未勝利の小祝さくら（２８）＝ニトリ＝は、元世界ランク１位の宮里藍さん（４０）とラウンド。初戴冠に向け、多くの刺激を得た。小祝は「普段の試合より緊