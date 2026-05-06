毎日身につけるランジェリーだからこそ、心地よさも美しさも妥協したくない。そんな女性の願いに寄り添う新作が、エメフィールから登場しました。人気の脇高ブラシリーズをベースに、よりシンプルで使いやすく進化したシームレスブラは、どんなコーデにもなじむ万能アイテム。日常をさりげなく格上げしてくれる一枚に注目です♡ シンプル美を叶える新設計 「シームレスバ&#