エメフィールのシームレスブラ新登場♡美シルエットと快適さを両立
毎日身につけるランジェリーだからこそ、心地よさも美しさも妥協したくない。そんな女性の願いに寄り添う新作が、エメフィールから登場しました。人気の脇高ブラシリーズをベースに、よりシンプルで使いやすく進化したシームレスブラは、どんなコーデにもなじむ万能アイテム。日常をさりげなく格上げしてくれる一枚に注目です♡
シンプル美を叶える新設計
「シームレスバーレスク脇高ブラ(R)」は、装飾を省いたミニマルデザインが魅力。レースをあえて取り除くことで、洋服に響きにくく、薄手トップスやフィット感のある服でも安心して着用できます。
脇高設計により、気になる脇や背中のお肉をすっきりカバーしながら、自然で美しいバストラインをメイク。さらにU字ワイヤーがバストをしっかり支え、安定感のあるホールド力を実現しています。
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ストレスフリーな着け心地
長時間着けても快適に過ごせるよう、アンダーベルトには約2cm幅のゴムを採用。締め付け感を軽減しながら、しっかりフィットする絶妙なバランスに仕上げられています。
オン・オフ問わず活躍するデザインで、日常に自然と溶け込むのも嬉しいポイント。透けにくいベビーベージュやボルドー、定番ブラックの3色展開で、シーンに合わせて選べます。
商品ラインナップ詳細
シームレスバーレスク脇高ブラ(R)
価格：3,190円
サイズ：F65～H80(カラー：BL／PI11／BO)
シームレスバーレスク脇高ブラ(R)FGHカップ
価格：3,850円
サイズ：F65～H80(カラー：BL／PI11／BO)
※近日入荷予定の商品です。
※本商品は未入荷のため、現在「完売」と表示されておりますが入荷後に販売開始となります。
バーレスクレースハーフバックショーツ
価格：1,320円
ブラとセットで揃えれば、より洗練された印象に。シンプルながらも機能性を備えたラインナップです。
サイズ：M／L／LL(カラー：BL／PI11／BO)
毎日に寄り添う一枚に♡
「シームレスバーレスク脇高ブラ(R)」は、快適さと美しいシルエットを両立した、まさに“新定番”と呼べる存在。洋服に響かないデザインと安定感のある着け心地で、忙しい日々も軽やかに過ごせます。
自分らしく心地よく過ごしたい方にこそ取り入れてほしい、毎日の相棒ランジェリーです♡