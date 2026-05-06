エメフィールのシームレスブラ新登場♡美シルエットと快適さを両立

毎日身につけるランジェリーだからこそ、心地よさも美しさも妥協したくない。そんな女性の願いに寄り添う新作が、エメフィールから登場しました。人気の脇高ブラシリーズをベースに、よりシンプルで使いやすく進化したシームレスブラは、どんなコーデにもなじむ万能アイテム。日常をさりげなく格上げしてくれる一枚に注目です♡

シンプル美を叶える新設計

「シームレスバーレスク脇高ブラ(R)」は、装飾を省いたミニマルデザインが魅力。レースをあえて取り除くことで、洋服に響きにくく、薄手トップスやフィット感のある服でも安心して着用できます。

脇高設計により、気になる脇や背中のお肉をすっきりカバーしながら、自然で美しいバストラインをメイク。さらにU字ワイヤーがバストをしっかり支え、安定感のあるホールド力を実現しています。

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ストレスフリーな着け心地

長時間着けても快適に過ごせるよう、アンダーベルトには約2cm幅のゴムを採用。締め付け感を軽減しながら、しっかりフィットする絶妙なバランスに仕上げられています。

オン・オフ問わず活躍するデザインで、日常に自然と溶け込むのも嬉しいポイント。透けにくいベビーベージュやボルドー、定番ブラックの3色展開で、シーンに合わせて選べます。

商品ラインナップ詳細

シームレスバーレスク脇高ブラ(R)



価格：3,190円

サイズ：F65～H80(カラー：BL／PI11／BO)

シームレスバーレスク脇高ブラ(R)FGHカップ



価格：3,850円

サイズ：F65～H80(カラー：BL／PI11／BO)

※近日入荷予定の商品です。

※本商品は未入荷のため、現在「完売」と表示されておりますが入荷後に販売開始となります。

バーレスクレースハーフバックショーツ



価格：1,320円

ブラとセットで揃えれば、より洗練された印象に。シンプルながらも機能性を備えたラインナップです。

サイズ：M／L／LL(カラー：BL／PI11／BO)

毎日に寄り添う一枚に♡

「シームレスバーレスク脇高ブラ(R)」は、快適さと美しいシルエットを両立した、まさに“新定番”と呼べる存在。洋服に響かないデザインと安定感のある着け心地で、忙しい日々も軽やかに過ごせます。

自分らしく心地よく過ごしたい方にこそ取り入れてほしい、毎日の相棒ランジェリーです♡