学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「GW」はなんの略？「GW」はなんの略か知っていますか？1年中でいちばん休日の多い週のこと。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ゴールデンウィーク」を略した言葉でした！GWとは、4月末から5月初めにかけて、日本