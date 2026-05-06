【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月22日にリリースされるLE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲の名称が「BOOMPALA」であることが解禁された。あわせて、掲載画像の通りプロモーションタイムテーブルも公開されている。 ■「BOOMPALA」の楽曲の雰囲気を垣間見ることができる映像「Just BOOMPALA」の公開も 5月8日に「BOOMPALA」の楽曲の雰囲気を垣間見ることができる映