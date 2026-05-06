◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 5-5 広島(5日、横浜スタジアム)プロ初タイムリーを放ったDeNA・成瀬脩人選手が打席を振り返りました。ドラフト5位ルーキーの成瀬選手は2点ビハインドの4回2アウト満塁で、広島先発・床田寛樹投手からセンターオーバーの走者一掃逆転タイムリー2ベース。プロ入り後5試合目での2安打目が貴重な一打となりました。成瀬選手は試合後、「床田投手はテレビでもずっと見ていた投手」と告白。「いつも安定した