NY株式5日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均49298.25（+356.35+0.73%） S＆P5007259.22（+58.47+0.81%） ナスダック25326.13（+258.33+1.03%） CME日経平均先物60615（大証終比：+1195+1.97%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。原油価格が下落しており、イラン情勢での停戦が維持されるとの見方が広がったほか、堅調な企業業績が引き続き株式相場を押し上げるとの安心感が