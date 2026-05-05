中国メディアの環球時報によると、米自動車メディアのInsideEVsはこのほど、「親世代向け：中国の購入者は欧米の車をどう見ているのか」とする記事を掲載した。記事はまず、「かつて中国ではドイツ車を買うことが最高級品を求める証しだった。だがそれはもう過去の話だ」とし、フォルクスワーゲン（VW）の中国事業最高経営責任者（CEO）、ロバート・チセック氏がこのほどロイター通信のインタビューで、中国の若い世代の消費者は今