活動休止していた2人組YouTuber「みきおだ」が5日、公式YouTubeチャンネル「M／O」を更新。再始動することを発表した。【写真】2023年には…復活にファン歓喜！仮面で隠して登場したみきおだ公式チャンネルでは「みきおだ 〜再婚〜」と題した動画を公開。2人が再び豪中するまでを描いている。コメント欄では「過去動画少しずつ再復興キャンペーンを同時に開始することをここに宣言します」と伝えた。みきやは、コメント欄に